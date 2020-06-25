«Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — рассказал Луп.
Такой размер обуви был выбран неслучайно: если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра.
На сегодняшний день изготовитель обуви уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (8033 рубля). Для выполнения заказа ему понадобится 16 дней и один метр кожи.