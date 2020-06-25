Обувщик из румынского города Клужа Григор Луп создал кожаные ботинки с удлиненным мыском длиной 75 см, решив таким образом напомнить людям о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщило издание U-News 25 июня

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR рассказал Луп.

Такой размер обуви был выбран неслучайно: если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра.

На сегодняшний день изготовитель обуви уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (8033 рубля). Для выполнения заказа ему понадобится 16 дней и один метр кожи.