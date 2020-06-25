«Слышишь, Володя, нехороший ты человек. Ты называешь людей, дальнобойщиков, засранцами. Это тех, которые целое лето в полях мокрые, потные, возможно, засранцы, благодаря таким, как ты и твоей команде. Мы целый день стоим в поле на загрузке или складах, ждем, пока деньги перечислят. Либо же стоим на тепловом режиме, всю ночь пилим, а потом еще 11-13 километров в очереди стоим… приезжай на тот "Южный" — все на обочинах стоят с аварийками», — поделился он.
Водитель также возмутился, что зимой плохо посыпают дороги от гололеда. Дальнобойщик оскорблен тем, что Зеленский обозвал его вместе с коллегами на всю страну. Он обратил внимание на то, что представители власти не желают встречаться с водителями, когда те пытаются рассказать о своих проблемах.