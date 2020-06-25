Водитель-дальнобойщик Сергей Кирсун обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее обозвал этих водителей засранцами. Соответствующее видео он опубликовал на днях у себя в Facebook

Украина бандитская: на дорогах грабят дальнобойщиков и обчищают бизнесменов © grad.ua

Водитель также возмутился, что зимой плохо посыпают дороги от гололеда. Дальнобойщик оскорблен тем, что Зеленский обозвал его вместе с коллегами на всю страну. Он обратил внимание на то, что представители власти не желают встречаться с водителями, когда те пытаются рассказать о своих проблемах.