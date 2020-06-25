Зверобой заявила, что, будучи атеисткой, уверена: украинцы избрали президентом антихриста.
«Непогода бушует уже и в Одесской области. Как атеист, однозначно могу утверждать, украинцы избрали президентом антихриста», — написала она.
Зверобой заявила, что, будучи атеисткой, уверена: украинцы избрали президентом антихриста.
«Непогода бушует уже и в Одесской области. Как атеист, однозначно могу утверждать, украинцы избрали президентом антихриста», — написала она.
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