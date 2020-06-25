Кирилл Молчанов: Зеленский - абсолютно слабый человек, который не способен ответить на оскорбления
Кирилл Молчанов: Зеленский - абсолютно слабый человек, который не способен ответить на оскорбления
© Facebook, Денис Жарких
Зверобой заявила, что, будучи атеисткой, уверена: украинцы избрали президентом антихриста. 

«Непогода бушует уже и в Одесской области. Как атеист, однозначно могу утверждать, украинцы избрали президентом антихриста», — написала она.    