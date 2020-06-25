Военный волонтер Маруся Зверобой, ранее высказывавшая угрозы в адрес Владимира Зеленского, за что на нее завели дело, теперь заявила, что украинцы избрали президентом антихриста. Об этом 24 июня она написала в своем Telegram-канале

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