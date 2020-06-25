Москва готова к тому, что США могут принять решение не продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), и не намерена спасать его любой ценой. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений» 25 июня, передает РИА Новости

Россия и США не договорились о продлении СНВ-3 – МИД РФ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

На вопрос, готова ли Москва жить без СНВ-3, он ответил утвердительно.

«Безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор», — сказал замглавы МИД.

При этом он подчеркнул, что Россия считает ДСНВ взаимовыгодным и нужным обеим сторонам, поэтому оптимальным вариантом считает его продление на максимальный предусмотренный в самом тексте договора срок — пять лет.