В понедельник, 22 июня, в Вене завершились российско-американские консультации по стратегической стабильности. По их итогу Рябков заявил, что между сторонами остались разногласия по вопросу продления ДСНВ.
На вопрос, готова ли Москва жить без СНВ-3, он ответил утвердительно.
«Безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор», — сказал замглавы МИД.
При этом он подчеркнул, что Россия считает ДСНВ взаимовыгодным и нужным обеим сторонам, поэтому оптимальным вариантом считает его продление на максимальный предусмотренный в самом тексте договора срок — пять лет.