Возможное размещение части выводимого из Германии военного контингента в Польше повлечет за собой ответные действия со стороны России. Об этом глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил на своей странице в Facebook 25 июня

В МИД РФ не исключают возможность нарушения Вашингтоном акта Россия–НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.

«Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям, и станет хуже всем. Вашингтон от этого ничего не проиграет, Польша потешит свои амбиции, но в целом мы можем откатиться к ситуации до 1997 года, когда договоренностей между Россией и НАТО не было. И это будет поражение для всей Европы», — написал Косачев.

При этом он считает, что Трамп не собирается наращивать напряженность на Востоке, а рассматривает все эти игры с войсками как некий «бизнес-проект». По мнению сенатора, американский лидер понимает, что ни для Польши, ни для США на восточных границах реальной угрозы нет.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва следит за анонсами в США о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу и при необходимости примет все меры для обеспечения безопасности РФ и ее союзников, так как не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО.