В Литве извинились за слова о «работе Латвии на Россию»

Лидер правящей партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Рамунас Карбаускис 25 июня в своем Facebook извинился за слова консерватора Жигимантаса Павилениса, который обвинил энергетику Латвии в работе на Россию

Литва отправила американскую нефть в Белоруссию по железной дороге © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«Сегодня утром в письме я обратился к послу Латвии господину Индулису Берзиньшу после того, как представитель консерваторов Павиленис, давая интервью латвийским СМИ, обвинил Латвию в том, что она продала Вильнюс Москве, и заявил, что выиграв выборы консерваторы придут к власти и "у всего народа сложится плохой стереотип о латышах, которые нас продали Москве"», — написал политик.

Он отметил, что, выбирая такой путь, оппозиция пытается стать более заметной в преддверии парламентских выборов, и назвал неуважительными и безответственными попытки втянуть соседей в предвыборную борьбу.

В последнее время Павиленис особенно активно выступает против Белорусской АЭС, а точнее за отказ от покупки электроэнергии с нее всеми странами Балтии. Так, он заявил, что переговорщики по этому вопросу подчеркивают единство Прибалтики, однако, по его словам, Рига якобы представляет энергетические интересы России. При этом министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса он обвинил в том, что политик таким образом предлагает Вильнюсу союз с Россией.

В начале июля некоторые консерваторы устроили пикет у посольства Латвии и призывали соседей проявить солидарность с Литвой по поводу строящейся под Островцом станции.