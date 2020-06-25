Угроза США ввести новые пошлины для европейских товаров в рамках спора с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний нанесет урон как европейскому, так и американскому бизнесу. Об этом представитель Еврокомиссии заявил Financial Times 25 июня

США намерены обложить европейские товары пошлинами на $3 млрд © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

«[Действия США] создают неопределенность для компаний и наносят ненужный экономический вред бизнесу по обе стороны Атлантики. Обозначая планы введения дополнительных пошлин на новые товары, США усиливают негативные последствия с учетом стоимости разрушения цепочек поставок продукции, для которой могут быть введены пошлины», — сказал представитель ЕК.

Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.

В октябре 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 миллиардов, приняв решение в пользу Штатов, заявлявших о незаконном субсидировании Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

ВТО в скором времени должна принять решение по аналогичному иску ЕС, который обвиняет США в субсидировании авиаконцерна Boeing. Постановление ВТО по иску ЕС должно позволить европейским странам ввести собственные пошлины в отношении товаров американского экспорта.

Дефицит баланса США в торговле с ЕС вырос с $146 миллиардов в 2016 году до $178 миллиардов в 2019 году.