Ранее офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 миллиарда (почти 215 миллиардов рублей) в год, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки. Также Штаты намерены поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы.
«[Действия США] создают неопределенность для компаний и наносят ненужный экономический вред бизнесу по обе стороны Атлантики. Обозначая планы введения дополнительных пошлин на новые товары, США усиливают негативные последствия с учетом стоимости разрушения цепочек поставок продукции, для которой могут быть введены пошлины», — сказал представитель ЕК.
Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.
В октябре 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 миллиардов, приняв решение в пользу Штатов, заявлявших о незаконном субсидировании Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
ВТО в скором времени должна принять решение по аналогичному иску ЕС, который обвиняет США в субсидировании авиаконцерна Boeing. Постановление ВТО по иску ЕС должно позволить европейским странам ввести собственные пошлины в отношении товаров американского экспорта.
Дефицит баланса США в торговле с ЕС вырос с $146 миллиардов в 2016 году до $178 миллиардов в 2019 году.