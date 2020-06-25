Селевые потоки на западе Украины и разлившаяся вода безымянных речек, превратившихся в стремительные потоки, сметали дома и выкорчевывали деревья. Об этом 25 июня глава МВД Украины Арсен Аваков, в ведении которого находится Госслужба по ЧС, написал у себя в Facebook

Наводнение в Черновцах привело к неожиданным последствиям © CC0, Pixabay

По его словам, люди очень страдают. Многие остались без жилья, садов и огородов. Он отметил, что МВД перебросили в область сразу же дополнительные силы — спасателей, полицию и Нацгвардию.

В области работает 4 вертолета, осуществляющих эвакуацию людей и транспортировку рожениц с отрезанных территорий. Также осуществляется поставка еды и питьевой воды для людей — затоплены и загрязнены более 4 тысяч колодцев и источников.

Глава МВД подчеркнул, что поставил задачи подчиненным и через 2-3 недели прилетит проконтролировать их выполнение.