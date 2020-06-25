«С самого утра с премьер-министром [Денисом Шмыгалем] и командой работаем в Ивано-Франковской области. Горные селевые потоки, разлив рек, рекордный уровень воды и подтопления. Более 50 разрушенных мостов, размытые дамбы, дороги, разрушенные коммуникации, электролинии, водогоны и главное — в ужасном положении люди! Стихия… ну и год выдался!» — написал Аваков.
По его словам, люди очень страдают. Многие остались без жилья, садов и огородов. Он отметил, что МВД перебросили в область сразу же дополнительные силы — спасателей, полицию и Нацгвардию.
В области работает 4 вертолета, осуществляющих эвакуацию людей и транспортировку рожениц с отрезанных территорий. Также осуществляется поставка еды и питьевой воды для людей — затоплены и загрязнены более 4 тысяч колодцев и источников.
Глава МВД подчеркнул, что поставил задачи подчиненным и через 2-3 недели прилетит проконтролировать их выполнение.