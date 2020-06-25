Главу комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галину Третьякову, которая заявила, что у людей, которые получают материальную помощь, рождаются «дети низкого качества» должны отозвать с этой должности. Об этом говорится в заявлении Федерации профсоюзов Украины (ФПУ)

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