«Во время выступления на вебинаре, организованном Киевской школой экономики в мае 2020 года, госпожа Третьякова привела примеры "стерилизации лиц", которые желают получать социальную помощь, и "стерилизации женщин", у которых нет высшего образования, и утверждала, что лучшим официальным курсом в области социальной политики является непредоставление женщинам социальных пособий в случае, если их дети (по ее терминологии) будут "очень низкого качества"», — сообщает Федерация профсоюзов.
В своем открытом письме ФПУ требует от спикера Рады Дмитрия Разумкова отозвать Третьякову с должности главы комитета по соцполитике.