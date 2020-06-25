Правонарушителям грозит до четырех лет лишения свободы из-за избиения члена партии Шария в Харькове. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба полиции Харькова на своем сайте

Предварительно, двое неизвестных напали на 28-летнего парня и избили его. Пострадавший сейчас находится в больнице. Правоохранители сообщают, что информация о преступлении поступила 25 июня около двух часов ночи. «"Нацкорпус" и Офис президента решились на убийство». Сторонник Шария попал в реанимацию в Харькове © zaveqna / flickr

«Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на молодого человека. По данному факту открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «хулиганство». Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Ранее Анатолий Шарий заявил, что его сторонник в тяжелом состоянии попал в реанимацию. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в Нацполицию по фактам угроз со стороны «Национального корпуса».