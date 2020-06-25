Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела республики, в частности выборы, со стороны РФ и Польши, он планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным, передает 25 июня «Интерфакс»

сказал Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе самого Лукашенко, который занимает пост с 1994 года.

Двое кандидатов уже заявили о выходе из гонки — это председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич и рок-музыкант Александр Таболич.

Одного из главных соперников Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля заявил, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Он назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности» и добавил, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за рубеж.

После задержания Бабарико в Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты.