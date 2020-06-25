«Они (оппоненты власти — ред.) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировал инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе самого Лукашенко, который занимает пост с 1994 года.
Двое кандидатов уже заявили о выходе из гонки — это председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич и рок-музыкант Александр Таболич.
Одного из главных соперников Лукашенко, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали 18 июня. Глава Комитета государственного контроля заявил, что бизнесмен пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики по ранее совершенным преступлениям. Он назвал Бабарико «непосредственным организатором противоправной деятельности» и добавил, что его ведомство установило наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за рубеж.
После задержания Бабарико в Белоруссии прошли акции протеста в форме пикетов для сбора подписей за кандидатов в президенты.