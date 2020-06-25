Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сделала возмутительное заявление, поэтому должна сложить полномочия главы парламентского комитета и понести уголовную ответственность за разжигание ненависти. Об этом 25 июня сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Язык вражды и призыв к насилию. На Украине разгорается скандал после слов депутата о детях «низкого качества» © Ben Pearce / flickr

«Многочисленные заявления представителей власти о том, что Галина Третьякова выразила свою личную позицию, не дают ответа на вопрос: как вообще у председателя профильного комитета может быть такая позиция? Да и маловероятно, что позиция эта сформировалась только сейчас и данный вопрос не обсуждался Зе-командой», — говорится в заявлении.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» настаивает, что на «эти мерзости» от депутата может быть только одна адекватная реакция — немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины о «разжигании ненависти».

По мнению партии, только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда в Украине больше не позволит себе публично рассуждать о «качестве детей».