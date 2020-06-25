В партии напомнили, что депутат заявила, что на Украине детей рожают не для того, чтобы предоставить им образование и равные права, а чтобы получить материальную помощь. По ее словам, поэтому «получаются дети низкого качества».
«Многочисленные заявления представителей власти о том, что Галина Третьякова выразила свою личную позицию, не дают ответа на вопрос: как вообще у председателя профильного комитета может быть такая позиция? Да и маловероятно, что позиция эта сформировалась только сейчас и данный вопрос не обсуждался Зе-командой», — говорится в заявлении.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» настаивает, что на «эти мерзости» от депутата может быть только одна адекватная реакция — немедленное лишение Третьяковой депутатского мандата и открытие в отношении нее уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Украины о «разжигании ненависти».
По мнению партии, только такая реакция может стать залогом того, что никто и никогда в Украине больше не позволит себе публично рассуждать о «качестве детей».