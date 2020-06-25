Защита претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико готовится оспорить предъявленное ему обвинение. Об этом 24 июня сообщил один из адвокатов политика Дмитрий Лаевский в Facebook

Армен Гаспарян: Роль Путина в украинской политике, выборы в Белоруссии, арест Бабарико © Скриншот из видео Украина.ру

Адвокат также отметил, что суд Центрального района Минска на седьмой день рассмотрел жалобу на задержание Бабарико, поданную еще в первый день, и отклонил ее.

Это решение, по словам Лаевского, будет обжаловано.

«Кроме отсутствия оснований для задержания, предусмотренных в законе, по этому делу допущено грубейшее нарушение права на защиту, что само по себе уже является достаточным для признания задержания незаконным», — подчеркнул адвокат.

Также он сообщил, что подано уже три жалобы в Генеральную прокуратуру Белоруссии на недопуск адвокатов к Бабарико в СИЗО.

Недавно в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард, были задержаны.