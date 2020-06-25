Польша планирует вырабатывать около 20% электроэнергии за счет атомных реакторов, которые намерена построить. Об этом уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил в эфире радиостанции RMF FM 25 июня

У Трампа заявили о намерении США построить в Польше АЭС © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Анджей Дуда во время визита в США заявил, что Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше. По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.

«Это (объемы выработки атомной электроэнергии — ред.) зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040-45 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведем на атомную… Это вопрос строительства от 6 до 9 гигаватт мощности атомных электростанций», — отметил Наимский.

Он считает, что выбор американского партнера обусловлен тем, что он может принять финансовое участие в реализации проекта. При этом Наимский не стал отвечать на вопрос, о какой американской компании идет речь в качестве партнера — Westinghouse или Hitachi. Он уточнил, что с польской стороны это будет специальный субъект — компания, принадлежащая государству.

Также представитель правительства отказался раскрывать место строительства будущей АЭС. Он предположил, что примерно через год сможет дать ответы на вопросы, касающиеся подрядчика, места и сроков строительства польской АЭС.