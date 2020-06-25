Ранее президент страны Анджей Дуда во время визита в США заявил, что Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше. По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.
«Это (объемы выработки атомной электроэнергии — ред.) зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040-45 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведем на атомную… Это вопрос строительства от 6 до 9 гигаватт мощности атомных электростанций», — отметил Наимский.
Он считает, что выбор американского партнера обусловлен тем, что он может принять финансовое участие в реализации проекта. При этом Наимский не стал отвечать на вопрос, о какой американской компании идет речь в качестве партнера — Westinghouse или Hitachi. Он уточнил, что с польской стороны это будет специальный субъект — компания, принадлежащая государству.
Также представитель правительства отказался раскрывать место строительства будущей АЭС. Он предположил, что примерно через год сможет дать ответы на вопросы, касающиеся подрядчика, места и сроков строительства польской АЭС.