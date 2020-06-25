Слова депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Галины Третьяковой о «детях очень низкого качества», сказанные в адрес получателей социальной помощи, являются проявлением дискриминации и недопустимы для украинского общества. Об этом 25 июня говорится в заявлении уполномоченной парламента по правам человека Людмилы Денисовой, размещенном в Telegram

Россия обвинила Евросоюз в дискриминации жителей Донбасса © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Кроме того, она напомнила о нескольких основоположных международных документах, в которых говорится о том, что каждый человек должен иметь все указанные в них права и свободы, без какой-либо разницы по признакам расы, цвету кожи, месту рождения, национальному или социальному происхождению.

Денисова заявила также, что, осуждая заявления главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Третьяковой, она призывает спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех народных депутатов «принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основоположные права человека, отступление от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов».