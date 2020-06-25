«Проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации являются недопустимыми и должны решительно осуждаться в любом демократическом обществе… Потому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о разделении на качественных и некачественных детей», — заявила омбудсмен.
Кроме того, она напомнила о нескольких основоположных международных документах, в которых говорится о том, что каждый человек должен иметь все указанные в них права и свободы, без какой-либо разницы по признакам расы, цвету кожи, месту рождения, национальному или социальному происхождению.
Денисова заявила также, что, осуждая заявления главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Третьяковой, она призывает спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех народных депутатов «принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основоположные права человека, отступление от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов».