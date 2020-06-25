«Опасность осенью состоит в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, начнутся другие острые вирусные инфекции. На это может наложиться и циркуляция коронавируса… Нам нужно будет госпитализировать не только больных COVID-19, но и больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями», — рассказала Мухарская.
По словам специалиста, если осенью будет свирепствовать несколько вирусов, медицинской системе понадобится более мощная база. Она отметила, что в борьбе с вирусными заболеваниями помогут такие же меры предосторожности, как и при COVID-19, то есть социальная дистанция, дезинфекция рук и поверхностей, медицинская маска.
Мухарская посоветовала всем, кто находится в группе риска, вакцинироваться от гриппа.