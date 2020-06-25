Осенью украинцев ждет вторая волна коронавируса, которая будет сопровождаться вирусом гриппа и другими респираторными заболеваниями. Об этом 25 июня рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская «Обозревателю»

На Украине появился новый «Ухань» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам специалиста, если осенью будет свирепствовать несколько вирусов, медицинской системе понадобится более мощная база. Она отметила, что в борьбе с вирусными заболеваниями помогут такие же меры предосторожности, как и при COVID-19, то есть социальная дистанция, дезинфекция рук и поверхностей, медицинская маска.

Мухарская посоветовала всем, кто находится в группе риска, вакцинироваться от гриппа.