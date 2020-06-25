Россия в сентябре может напасть на Украину, под угрозой якобы Херсонская область. Об этом на днях в эфире канала «ДОМ» заявил бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает «РБК-Украина»

Отмечается, что в начале осени Вооруженные силы Российской Федерации планируют провести масштабные учения «Кавказ-2020». Поэтому рядом с Черным морем и Украиной будет сконцентрировано огромное количество российских войск, утверждает американский генерал. Бандеровцы рассорили Сербию и Украину © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений на Кавказе россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора», — предположил Ходжес и добавил, что «это очень типично исходя из того, что Россия сделала в прошлом».

Генерал не исключает, что российские военные якобы могут захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы «позволить воде вернуться в Крым».

На основании чего он сделал такие выводы, бывший военный не уточнять не стал.