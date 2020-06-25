Активист партии Шария был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения радикалов в Харькове. Информацию об этом опубликовал 25 июня в своем Telegram-канале Анатолий Шарий

Семнадцатого июня активисты партии Шария провели массовую акцию у здания Офиса президента в Киеве. Мероприятие пытались сорвать праворадикалы, но безуспешно. После митинга националисты пытались отлавливать сторонников блогера в метро, однако в некоторых эпизодах получили отпор. После этого «Нацкорпус» и другие неонацистские группировки объявили «сафари» на своих оппонентов. Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария © will-live.com

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, "Нацкорпус" и Офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — написал Шарий под опубликованным фото избитого активиста.

В другом посте блогер сообщил, что за два часа до нападения пострадавший написал заявление в полицию из-за угроз в свой адрес со стороны харьковского «Национального корпуса» и лично начштаба этой организации Максима Жорина.

На настоящий момент о какой-либо реакции правоохранительных органов на данное нападение неизвестно.