Отмечается, что стороны продолжат углублять военное сотрудничество, в том числе путем реализации совместных деклараций от 12 июня и 23 сентября 2019 года, а также разрабатывать планы по «укреплению военных связей, оборонного и сдерживающего потенциала США в Польше».
«Мы подтверждаем приверженность инвестированию в общий оборонный потенциал и справедливое распределение ответственности в укреплении трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО, а также для обеспечения эффективной обороны и сдерживания на восточном фланге альянса. США и Польша продолжают совместную работу в связи с модернизацией Вооруженных сил Польши с использованием современного американского оборудования», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, однако, будучи готовой предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, Польша становится опасной для РФ.