США и Польша намерены укреплять потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Дональда Трампа и Анджея Дуды, распространенном пресс-службой Белого дома 24 июня

«Серьезный козырь». Серенко объяснил, зачем Польша ищет союза с США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы подтверждаем приверженность инвестированию в общий оборонный потенциал и справедливое распределение ответственности в укреплении трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО, а также для обеспечения эффективной обороны и сдерживания на восточном фланге альянса. США и Польша продолжают совместную работу в связи с модернизацией Вооруженных сил Польши с использованием современного американского оборудования», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, однако, будучи готовой предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, Польша становится опасной для РФ.