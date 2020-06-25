Издание обратилось с информационным запросом в СБУ и поинтересовалось, когда именно Варнаву исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и на каком основании. В 2017 году в той же СБУ говорили, что актрисе запрещен въезд на Украину на 5 лет.
В июне 2020 года стало известно, что Министерство культуры убрало из перечня запрещенных на въезд на Украину лиц российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая посещала Крым. В Минкульте объяснили, что сделали это в марте 2020 года на основании представления СБУ.
Отмечается, что органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности государства.
«Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографе". Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации», — говорится в сообщении.