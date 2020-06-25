Срок запрета на въезд на Украину для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы закончился, и о действиях, которые могут угрожать нацбезопасности страны со стороны указанной гражданки РФ, СБУ неизвестно. Об этом говорится в опубликованном 24 июня ответе спецслужбы на запрос «Украинской правды»

Издание обратилось с информационным запросом в СБУ и поинтересовалось, когда именно Варнаву исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и на каком основании. В 2017 году в той же СБУ говорили, что актрисе запрещен въезд на Украину на 5 лет.

«Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины»: Екатерина Варнава о своем запрете на въезд в страну © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Екатерину Варнаву, которая посещала Крым. В Минкульте объяснили, что сделали это в марте 2020 года на основании представления СБУ.

Отмечается, что органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности государства.

«Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины "О кинематографе". Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации», — говорится в сообщении.