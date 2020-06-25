Мужчина ударил ее несколько раз рукоятью топора, и отобрал у нее мобильный телефон. Однако далеко убежать ему не удалось. Злоумышленника поймали и передали в руки полиции.
«Подозреваемый — уроженец Луганской области. Он проживает в хостеле в Киеве и нигде не работает. Мужчина уже находился в поле зрения правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Подозреваемый доставлен в отделение и уже дает показания. Он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 187 УК Украины «Разбой». Девушке оказали медицинскую помощь на месте.