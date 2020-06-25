На проспекте Академика Глушкова, неподалеку от станции метро «Теремки» в столице Украины, мужчина напал на девушку с топором. Об этом 24 июня сообщили на сайте Нацполиции

Мужчина ударил ее несколько раз рукоятью топора, и отобрал у нее мобильный телефон. Однако далеко убежать ему не удалось. Злоумышленника поймали и передали в руки полиции. «Чертова усатая Мэри Поппинс»: Корчинский в прямом эфире напал на атошника-гея © Сommons.wikimedia.org/Ivasykus

«Подозреваемый — уроженец Луганской области. Он проживает в хостеле в Киеве и нигде не работает. Мужчина уже находился в поле зрения правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подозреваемый доставлен в отделение и уже дает показания. Он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 187 УК Украины «Разбой». Девушке оказали медицинскую помощь на месте.