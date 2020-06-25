Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в городе Чарлстоне (штат Южная Каролина). Об этом сообщил телеканал CNN 24 июня

«Эндрю Джексон должен уйти!»: протестующие в США попытались снести памятник экс-президенту © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Отмечается, что работа по демонтажу памятника, установленного на центральной площади города, началась в среду, 24 июня, и продолжалась большую часть дня.

До этого горсовет Чарлстона единогласно проголосовал за то, чтобы убрать памятник Кэлхуну. Он будет перенесен в музей или научное учреждение. Дата переноса пока не называется.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента страны Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне (округ Колумбия). Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории США.