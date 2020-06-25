Токаев призвал сделать казахский язык престижным и востребованным в обществе.
«Язык — это большая политика, поэтому поспешность и шапкозакидательство могут нанести ущерб нашей государственности», — сказал президент и добавил, что подрастающее поколение должно свободно владеть двумя языками.
Он привел ситуацию на Украине в качестве примера неправильного подхода к языковой проблеме.
«Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений», — отметил казахстанский лидер.
Токаев высказал мнение, что преподавание точных наук в вузах можно оставить на русском языке. Вместе с тем при назначении чиновников стоит отдавать предпочтение кандидатам, хорошо владеющим казахским языком.