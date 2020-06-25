На Украине с начала эпидемии зафиксировано 40008 случаев коронавируса, 1067 летальных, 16 956 пациентов выздоровели, впервые в лидеры антирейтинга выбилась Львовская область. Об этом 25 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Экс-участница «Виа Гры» рассказала, как привезла из Куршевеля коронавирус © Facebook, Santa Dimopulos

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 4627, 4613 и 4531. Около 3 тысяч в Ровенской области. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше.

По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 83 744 сообщения о подозрении на COVID-19.