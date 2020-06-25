Экс-участница «Виа Гры» рассказала, как привезла из Куршевеля коронавирус
Экс-участница «Виа Гры» рассказала, как привезла из Куршевеля коронавирус
© Facebook, Santa Dimopulos
«По состоянию на 9:00 25 июня в Украине 38074 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1035 летальных, 17758 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 994 новых случаев», — говорится в сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве и Черновицкой области — 4627, 4613 и 4531. Около 3 тысяч в Ровенской области. Еще в четырех регионах заболевших более 2 тысяч и меньше. 

По состоянию на утро 25 июня в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 83 744 сообщения о подозрении на COVID-19.    