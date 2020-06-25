Националист Дмитрий Корчинский облил водой участника так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и ЛГБТ-активиста Виктора Пилипенко в прямом эфире на телеканале «Апостроф ТВ», а потом напал на него. Об этом сообщает Znaj.ua

Отмечается, что конфликт произошел во время обсуждения темы «Нетрадиционная сексуальная ориентация в Украине: есть ли шанс на легализацию». Пострадавшим стал глава объединения ЛГБТ-военных, ветеранов и волонтеров, доброволец батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко. «Братки» Корчинского угрожают расстрелять боксера Усика за поддержку УПЦ © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

По его словам, сделать каминг-аут на Украине сложно, поскольку люди в стране не могут жить открыто. Активист заявил: «Если появится такое пустое место…», в этот момент указав на Корчинского. В ответ политик взял стакан воды и плеснул его в лицо Пилипенко. После этого он еще несколько раз повторил, что Корчинский «пустое место».

Затем атошник с нетрадиционной ориентацией на своей Facebook-странице сообщил, что Дмитрий Корчинский напал на него после эфира с зонтиком.

«После эфира Корчинский напал на меня… с зонтиком. У чертовой усатой Мэри Поппинс просто сорвало крышу», — написал он.