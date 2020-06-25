В МВД Украины подготовили законопроект, который предусматривает значительно большую, чем ранее, сумму штрафов за превышение скорости на дорогах. Об этом сообщил 25 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина»

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По его словам, сейчас нарушитель при превышении до 50 км/ч должен заплатить в течение десяти дней 127,5 гривен (330 рублей), более 50 км/ч — 510 гривен (1,3 тысячи рублей).

Геращенко добавил, что в стране нужно ввести такую же систему, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

«Мы должны поднимать верхний порог штрафа», — считает он.

Кроме того, он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и проезд по полосе для общественного транспорта.