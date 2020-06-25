Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вернувшийся из Москвы в Бишкек, отправился на самоизоляцию, поскольку два члена его делегации заразились коронавирусом. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба киргизского президента

Президент Киргизии выразил Путину по телефону сожаление из-за того, что пропустил парад Победы в Москве © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня», — говорится в материале.

В случае положительного анализа на коронавирус самоизоляция продлится 14 дней.

Жээнбеков приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако выяснилось, что двое сотрудников делегации инфицированы коронавирусом. В результате Жээнбеков отказался от участия в параде.