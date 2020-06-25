Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в Милуоки (штат Висконсин), намеченного на август. Об этом 25 июня сообщил телеканал NBC News

Байден остается гарантом прозападных элит в темных финансовых делишках на Украине – Карасев © Facebook/Арсеній Яценюк Отмечается, что для демократов Висконсин имеет особое значение с точки зрения необходимости одержать там победу: в 2016 году президент США Дональд Трамп обошел там кандидатку от демократов Хиллари Клинтон с минимальным отрывом.

При этом сам съезд пройдет преимущественно в виртуальном формате, его делегатов просят оставаться дома из-за опасений, связанных с коронавирусом.

В то же время предвыборный штаб Трампа готовится провести полноформатный общий партийный съезд в августе во Флориде с проверкой температуры, соблюдением социальной дистанции и раздачей масок и антибактериальных гелей.

Впрочем, на уже двух прошедших за последнюю неделю публичных массовых мероприятиях с участием президента США люди почти не надевали масок, так как это является только рекомендательной мерой, а также не соблюдали рекомендуемую минимальную дистанцию.