Отмечается, что для демократов Висконсин имеет особое значение с точки зрения необходимости одержать там победу: в 2016 году президент США Дональд Трамп обошел там кандидатку от демократов Хиллари Клинтон с минимальным отрывом.
При этом сам съезд пройдет преимущественно в виртуальном формате, его делегатов просят оставаться дома из-за опасений, связанных с коронавирусом.
В то же время предвыборный штаб Трампа готовится провести полноформатный общий партийный съезд в августе во Флориде с проверкой температуры, соблюдением социальной дистанции и раздачей масок и антибактериальных гелей.
Впрочем, на уже двух прошедших за последнюю неделю публичных массовых мероприятиях с участием президента США люди почти не надевали масок, так как это является только рекомендательной мерой, а также не соблюдали рекомендуемую минимальную дистанцию.