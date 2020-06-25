В среду, 24 июня, и в ночь на четверг, 25 июня, в нескольких городах Черногории прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. В Будве были задержаны 17 протестующих, включая членов оппозиционного руководства города, пострадал один полицейский. В столице — Подгорице — задержаны 18 человек, включая двух депутатов от оппозиционного Демократического фронта, травму получил сотрудник МВД. В Никшиче при беспорядках пострадали четверо полицейских, задержаны двое протестующих.
«Очень тяжело понять молчание ваших — представительства ЕС, посольств США и Великобритании — посольств на очевидное нарушение прав и свобод человека в Черногории… Вероятно, и без глубокого анализа видите, что речь идет о попытке установления диктатуры со стороны [президента] Мило Джукановича?.. Грубая ложь, что гражданское сопротивление якобы вызвано желанием Москвы дестабилизировать Черногорию. Единственная правда в том, что в сердце Европы и на глазах европейцев полицейская хунта терроризирует граждан, которые никогда до сих пор не ощутили правильную и истинную свободу», — заявил Данилович.
Он подчеркнул, что «разногласия нам принесли не Россия и не КНР». Причиной протестов он назвал принятый черногорскими властями закон о религиозных объединениях, нарушающий, по его мнению, основные права и свободы человека, а также «коррупцию, которая привела к хаосу и накаливанию обстановки в Будве».