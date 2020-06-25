Власти США держат в поле зрения угрозу со стороны крайне правых экстремистов, воюющих на востоке Украины, и стремятся не допустить ее перенесения на американскую территорию. Об этом 25 июня заявил координатор Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, передает Life

«Украина стала растущим хабом белого расистского экстремизма». «Центр Суфана» об «Азове» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

Стоит отметить, что таким образом Сейлс ответил на вопрос журналиста, который прямо на факты присутствия граждан США и других западных стран среди «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины». Корреспондента в этой связи интересовало, видят ли власти США угрозу в их возвращении домой.

Таким образом, косвенно признав наличие таких экстремистов в Донбассе, координатор Госдепа все-таки ушел от ответа на вторую часть вопроса.