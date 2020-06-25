«Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках теории превосходства белой расы, участвующих в конфликте [в Донбассе] с обеих сторон. Конечно, любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность, и мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию», — сказал он.
Стоит отметить, что таким образом Сейлс ответил на вопрос журналиста, который прямо на факты присутствия граждан США и других западных стран среди «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины». Корреспондента в этой связи интересовало, видят ли власти США угрозу в их возвращении домой.
Таким образом, косвенно признав наличие таких экстремистов в Донбассе, координатор Госдепа все-таки ушел от ответа на вторую часть вопроса.