Многие из протестующих покинули «автономную зону» города Сиэтла в американском штате Вашингтон, передает CNN 25 июня со ссылкой на заявление одного из лидеров протеста, рэпера Раза Симона

Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов © REUTERS, Lindsey Wasson

«Многим мирным демонстрантам наносится ущерб, поэтому грустно, что мы сейчас находимся в Америке. Многие люди собираются уйти, многие уже ушли», — сообщил Симон.

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону», офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. По оценкам местного жителя, в понедельник, 22 июня, там было от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

В субботу, 20 июня, на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2:30 (12:30 мск) после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что обоих раненых госпитализировали. Один из них, 19-летний мужчина, умер, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Установить стрелявших не удалось.