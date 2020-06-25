Бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий, еще один соперник президента Александра Лукашенко Валерий Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата в ЦИК. Об этом 24 июня сообщает TUT.by

Соперник Лукашенко Цепкало набрал достаточное количество подписей для выдвижения в президенты © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Претендент на пост президента подчеркнул, что полностью уверен в законности всех собранных документов и не видит ни одной причины, по которой ему могут отказать в ЦИК.

«Мне кажется, что нерегистрация меня в качестве кандидата будет означать, что выборы как таковые будут отменены», — подчеркнул Цепкало.

Он выразил надежду, что «все основные рейтинговые претенденты» также будут зарегистрированы на выборах. Возможные фальсификации он рассчитывает предотвратить при поддержке «гражданского общества».

Штаб другого соперника Лукашенко, экс-главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико сдал требуемые подписи для регистрации еще до его задержания 18 июня. Его обвиняют в создании преступной схемы по выводу миллионов долларов за рубеж.