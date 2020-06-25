«В США не черные бунты, это пестрые бунты, потому что в этих бунтах черных хорошо если 40%. А так там полно белых, желтых и серо-буро-малиновых», — констатировал эксперт.
Он отметил, что до тех пор, пока США были мировым гегемоном и перераспределяли мировой прибавочный продукт в свою пользу, у них была возможность содержать этих маргиналов и всем было хорошо.
Сильнее всего системный кризис ударил по Соединенным Штатам, где одномоментно появились сорок миллионов безработных, произошло обвальное падение экономики, перспективы при этом абсолютно мрачные, отметил Ищенко.
Он обратил внимание на то, что у американского государства уже не хватает денег, чтобы содержать всех этих людей, которые привыкли ничего не делать и при этом иметь достаточно денег и на оплату жилья, и на еду, и даже на наркотики.
Именно такие люди выходят на улицы и уничтожают памятники памятники «проклятым рабовладельцам», даже если они не рабовладельцы, а борцы с рабством, подчеркнул политолог.