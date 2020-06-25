В американском обществе существуют серьезные противоречия, но это противоречия не между белыми и неграми, а между той частью общества, которая работает, и той, которая предпочитает сидеть на дотациях, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«В США не черные бунты, это пестрые бунты, потому что в этих бунтах черных хорошо если 40%. А так там полно белых, желтых и серо-буро-малиновых», — констатировал эксперт.

Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США © РИА Новости, Нина Зотина

Сильнее всего системный кризис ударил по Соединенным Штатам, где одномоментно появились сорок миллионов безработных, произошло обвальное падение экономики, перспективы при этом абсолютно мрачные, отметил Ищенко.

Он обратил внимание на то, что у американского государства уже не хватает денег, чтобы содержать всех этих людей, которые привыкли ничего не делать и при этом иметь достаточно денег и на оплату жилья, и на еду, и даже на наркотики.

Именно такие люди выходят на улицы и уничтожают памятники памятники «проклятым рабовладельцам», даже если они не рабовладельцы, а борцы с рабством, подчеркнул политолог.