Украина — это украинское национальное государство, в ней есть титульная нация, причём открытая для всех граждан, готовых признать себя украинцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

«Эта государственность основана на вполне конкретном национальном учении, согласно которому русских вообще нет. Россияне, согласно украинству, — это взявший себе русское имя чуждый народ весьма сложного происхождения, на украинских землях пришлый, но устроивший здесь русификацию», — рассказал политолог.

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

И пока украинское государство будет существовать, оно будет делать всё возможное, чтобы продвигаться к этой цели, считает Олег Неменский.

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