«Эта государственность основана на вполне конкретном национальном учении, согласно которому русских вообще нет. Россияне, согласно украинству, — это взявший себе русское имя чуждый народ весьма сложного происхождения, на украинских землях пришлый, но устроивший здесь русификацию», — рассказал политолог.
Весь проект строительства украинской нации может быть реализован, только если все эти русскоязычные граждане заговорят по-украински и осознают свой цивилизационный выбор, который никак не может быть в пользу исторического врага, каким в этой логике предстаёт Россия.
И пока украинское государство будет существовать, оно будет делать всё возможное, чтобы продвигаться к этой цели, считает Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.