Порочность идеи о том, что возвращение Донбасса в состав Украина выгодно России и самому Донбассу, очевидна уже из любой попытки её развития, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

«Ведь если её принять, то надо возвращать Украине и Крым (для восстановления баланса), а лучше ещё сдать Кубань и другие приграничные области — тогда, согласно этой логике, Украина точно станет дружественной России страной. Когда-то по такой же логике большевики передали Донбасс Украине — чтобы там были «свои», индустриальный пролетариат. И теперь на этих землях горе», — рассказал собеседник издания.

По его словам, горе на этих землях будет всегда, пока кажется убедительной идея сдачи русских территорий инонациональным государствам, «скармливания им миллионов наших соплеменников ради их дружественного настроя».

История ХХ века и по наши дни сама по себе ярко свидетельствует о том, что такой подход не работает, добавил Олег Неменский.

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