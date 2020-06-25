Кроме военного аэродрома в Чуйской области Киргизии формально являющегося базой ОДКБ, есть сеть объектов, которые представляют интерес для различных компонентов российских Вооруженных сил и в конечном счете для национальной безопасности.
«Да, с этим можно жить, эта база не всегда тем существовала. Но оголяются значительные участки южного направления, которые потребуют концентрации ресурсов и новых решений по другим направлениям. Если мы, условно говоря, теряем Киргизию по украинскому сценарию, то Россия решит свои проблемы, и, в отличие от других постсоветских государств, всегда решала. Но зачем это делать? У нас хватает узких мест и без Киргизии. Мест, требующих оперативной и серьезной реакции», — рассказал Андрей Грозин.
По его словам, нынешняя ситуация в Киргизии тревожная, но пока не катастрофичная, а президент Сооронбай Жээнбеков, кем бы он ни был, пока держит удар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.