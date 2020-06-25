Антироссийские настроения в Киргизии в конечном итоге приведут к тому, что России надо будет эвакуировать свою военно-воздушную базу, которая находится в 20 километрах от Бишкека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

«Да, с этим можно жить, эта база не всегда тем существовала. Но оголяются значительные участки южного направления, которые потребуют концентрации ресурсов и новых решений по другим направлениям. Если мы, условно говоря, теряем Киргизию по украинскому сценарию, то Россия решит свои проблемы, и, в отличие от других постсоветских государств, всегда решала. Но зачем это делать? У нас хватает узких мест и без Киргизии. Мест, требующих оперативной и серьезной реакции», — рассказал Андрей Грозин.

По его словам, нынешняя ситуация в Киргизии тревожная, но пока не катастрофичная, а президент Сооронбай Жээнбеков, кем бы он ни был, пока держит удар.

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