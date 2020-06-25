По его словам, в целом это типичная ситуация, которую рассматривают специалисты в области политического консалтинга в разных странах мира.
Количество участников акций в поддержку арестованного Виктора Бабарико не превышало нескольких тысяч человек. Это крайне мало, чтобы заявлять о какой-то серьезной опасности для власти, тем более власть проявила готовность к оперативному реагированию на несанкционированные акции.
«В целом силовые структуры в Белоруссии достаточно подготовлены и не в первый раз сталкиваются с подобными попытками цветных революций по методичкам Джина Шарпа. Опасность кроется в том, что лидеры протестной массы, участники протестного движения сами поверили в собственную пропаганду. Они пытались внушить обществу, что президент "хромая утка", и стоит подтолкнуть существующий конституционный строй — и будут изменения в нужном ключе», — рассказал собеседник издания.
Александр Шпаковский считает, что белорусское общество не поверило оппозиционерам, а власть оказалась устойчивой и готовой реагировать весьма жестко.
В качестве примера он привел судьбу блогера Сергея Тихановского, который пропагандировал акции прямого сопротивления и даже обещал партизанскую войну в случае невыгодного для себя исхода голосования.
Он уже около месяца находится под арестом, однако никаких активных действий его сторонники не предпринимают.
Полностью интервью можно прочитать здесь.