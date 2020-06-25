Протестная активность в Белоруссии наблюдается в основном в Интернете и не переходит в массовые уличные акции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Шпаковский

Александр Шпаковский: Бабарико мог пойти на выборы президента Белоруссии, чтобы уйти от ответственности © РИА Новости, Владимир Трефилов

Количество участников акций в поддержку арестованного Виктора Бабарико не превышало нескольких тысяч человек. Это крайне мало, чтобы заявлять о какой-то серьезной опасности для власти, тем более власть проявила готовность к оперативному реагированию на несанкционированные акции.

«В целом силовые структуры в Белоруссии достаточно подготовлены и не в первый раз сталкиваются с подобными попытками цветных революций по методичкам Джина Шарпа. Опасность кроется в том, что лидеры протестной массы, участники протестного движения сами поверили в собственную пропаганду. Они пытались внушить обществу, что президент "хромая утка", и стоит подтолкнуть существующий конституционный строй — и будут изменения в нужном ключе», — рассказал собеседник издания.

Александр Шпаковский считает, что белорусское общество не поверило оппозиционерам, а власть оказалась устойчивой и готовой реагировать весьма жестко.

В качестве примера он привел судьбу блогера Сергея Тихановского, который пропагандировал акции прямого сопротивления и даже обещал партизанскую войну в случае невыгодного для себя исхода голосования.

Он уже около месяца находится под арестом, однако никаких активных действий его сторонники не предпринимают.

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