По его словам, после публикации «пленок Деркача» возникает вопрос, насколько украинский народ управляет своей страной, когда выбирает тех или иных политиков.
«Многие из тех, кто финансируется через грантовые структуры, выступали чуть ли не моральными авторитетами и хотя и самоназначенными, но представителями гражданского общества. Образ гражданского общества на Украине, который на фоне победы одного и второго Майдана считался чуть ли не образцовым для постсоветских государств, сегодня померк и поблек», — рассказал Вадим Карасев.
В понедельник, 22 июня, депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи переговоров президента Украины Петра Порошенко и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена, сделанные якобы в 2016 году.
Опубликованные записи подтверждают, что все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.