Украиной реально управляет грантовая криптопартия, которую украинский народ не выбирал, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасёв: "Записи Деркача" показали, что Украиной управляет партия грантоедов, которую никто не выбирал © actual.today

«Многие из тех, кто финансируется через грантовые структуры, выступали чуть ли не моральными авторитетами и хотя и самоназначенными, но представителями гражданского общества. Образ гражданского общества на Украине, который на фоне победы одного и второго Майдана считался чуть ли не образцовым для постсоветских государств, сегодня померк и поблек», — рассказал Вадим Карасев.

В понедельник, 22 июня, депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи переговоров президента Украины Петра Порошенко и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена, сделанные якобы в 2016 году.

Опубликованные записи подтверждают, что все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом.

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