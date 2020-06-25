Публикация «пленок Деркача» влияет на внутриполитическую конъюнктуру в Украине, продолжая тактику дискредитацию Порошенко как президента — резидента внешнего управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасёв: "Записи Деркача" показали, что Украиной управляет партия грантоедов, которую никто не выбирал © actual.today

«В рост Порошенко это не пойдет, потому что у него есть определенный потолок сторонников, которые придерживаются западноукраинского политического нарратива, и его Порошенко обыграл в ходе президентской кампании и использует до сих пор. Опускаться ниже 10% его рейтинг тоже не будет, потому что он сделал все, чтобы подавить бунт соседей по электоральному полю, и сами эти соседи оказались слабаками. Тот же «Голос» Вакарчука и другие националистические силы», — объяснил Вадим Карасев.

Эта дискредитация работает не сколько против рейтинга Порошенко, сколько на делигитимацию его режима и пятилетие Порошенко с 2014 по 2019 год.

В понедельник, 22 июня, депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи переговоров президента Украины Петра Порошенко и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена, сделанные якобы в 2016 году. Опубликованные записи подтверждают, что все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом.

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