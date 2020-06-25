«Пленки Деркача» – это элемент и конструкт предвыборной кампании в США, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи переговоров президента Украины Петра Порошенко и нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена, сделанные якобы в 2016 году.

Опубликованные записи подтверждают, что все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом.

«Именно сейчас Трампу нужно идти ва-банк, для того чтобы наверстать упущенное и преодолеть разрыв с Байденом. Трамп не из тех, кто сдается, не из тех, кто преждевременно признает поражение. Он будет идти до конца. Поэтому пленки появились в нужный момент. Они будут появляться и дальше, где-то до середины октября. Потом это делать будет поздно», — рассказал Вадим Карасев.

По его словам, как раз до начала сентября Трампу нужно сделать рывок и попытаться преодолеть разрыв между ним и Байденом.

Тем более что экономика США начинает оживляться, появляются новые рабочие места. Так что списывать Трампа со счетов рано, считает собеседник издания.

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