По его словам, никаких новых фактов, никаких новых сенсаций, разоблачений на записях, которые представил Деркач, нет.
«Деркач — это абсолютно понятно — пытается отрабатывать условные «гранты» от господина Джулиани (адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. — Ред.). Ну либо хочет заработать на этом, показать свою лояльность, готовность помочь команде Трампа. Он обвиняет, что они (украинские власти. — Ред.) якобы работают на команду демократов, а сам он из штанов вылезает, работает на Джулиани», — рассказал Владимир Фесенко.
В понедельник, 22 июня, Деркач обнародовал вторую часть записей разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.
Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.