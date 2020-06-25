Депутат Верховной Рады Андрей Деркач, публикуя очередную порцию скандальных аудиозаписей с участием экс-президента Петра Порошенко, показывает свою лояльность команде Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

По его словам, никаких новых фактов, никаких новых сенсаций, разоблачений на записях, которые представил Деркач, нет.

«Деркач — это абсолютно понятно — пытается отрабатывать условные «гранты» от господина Джулиани (адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. — Ред.). Ну либо хочет заработать на этом, показать свою лояльность, готовность помочь команде Трампа. Он обвиняет, что они (украинские власти. — Ред.) якобы работают на команду демократов, а сам он из штанов вылезает, работает на Джулиани», — рассказал Владимир Фесенко.

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua Игоря Коломойского.

Также политики обсуждали сотрудничество украинских и американских спецслужб по делу в отношении экс-нардепа Александра Онищенко. Кроме того, Байден настаивал на том, чтобы Андрей Коболев остался главой «Нафтогаза» и просил Порошенко не заводить уголовные дела против экс-премьера Арсения Яценюка.

Полностью интервью можно прочитать здесь.