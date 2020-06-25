В связи с этим представители этих политических центров поставили подписи под Минским протоколом только в своём личном, неофициальном статусе.
«В результате народные республики не обрели статуса стороны конфликта, а Киев получил все возможности требовать их выполнения только от России, как единственного государства, поставившего свою официальную подпись. Такой характер соглашений сделал их очень удобным орудием политики в руках Украины и Запада и сильно ослабил позиции России и народных республик», — объяснил Олег Неменский.
До сих пор сторонники народных республик добиваются прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР пытаясь доказать, что не Россия, а республики являются другой стороной конфликта, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.