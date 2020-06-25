Сильным недостатком Минских соглашений, во многом определившим их неэффективность, является то, что в них не был зафиксирован факт прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущмй научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

«В результате народные республики не обрели статуса стороны конфликта, а Киев получил все возможности требовать их выполнения только от России, как единственного государства, поставившего свою официальную подпись. Такой характер соглашений сделал их очень удобным орудием политики в руках Украины и Запада и сильно ослабил позиции России и народных республик», — объяснил Олег Неменский.

До сих пор сторонники народных республик добиваются прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР пытаясь доказать, что не Россия, а республики являются другой стороной конфликта, добавил собеседник издания.

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