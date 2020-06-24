Скандал с пленками Деркача ударит по электоральной поддержке экс-президента Петра Порошенко, заявил политолог Алексей Якубин в интервью Украина.ру

«Порошенко будет все труднее апеллировать к тому, что он политик, который якобы выступает за суверенитет и независимость. Он претендует на эксклюзивную националистическую позицию, а теперь это делать гораздо сложнее. Как так может быть, что он защитник суверенитета, а этим суверенитетом торговали налево и направо», — отметил эксперт.