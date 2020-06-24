«Порошенко будет все труднее апеллировать к тому, что он политик, который якобы выступает за суверенитет и независимость. Он претендует на эксклюзивную националистическую позицию, а теперь это делать гораздо сложнее. Как так может быть, что он защитник суверенитета, а этим суверенитетом торговали налево и направо», — отметил эксперт.
Он также отметил, что Порошенко будет труднее защитить себя в том смысле, что он называет сегодняшнее судебное преследование политическим, потому что есть записи его коррупционных переговоров с Джо Байденом, тогда занимавшем пост вице-президента США.