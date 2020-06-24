По одну и по другую сторону линии соприкосновения проживает много граждан, которые хотели бы пересечь ее как в ту, так и в другую сторону, сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова в интервью Украина.ру, отвечая на вопрос о причинах открытия КПВВ «Еленовка» на границе с Украиной

«"Еленовка" в прошлом году прошла реконструкцию: там и подъездные пути заасфальтированы, и палатки есть, и медпункты. В сравнении с другими пунктами она может позволить себе большую вместимость. На наш взгляд, это самый удобный КПВВ, который можно открыть с Украиной», — сообщила она.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова об открытии "границы" с Украиной © РИА Новости, Сергей Аверин

В связи с этим два месяца назад Донецкой Народной республикой был инициирован вопрос открытия границы с Украиной, рассказала омбудсмен.