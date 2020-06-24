«"Еленовка" в прошлом году прошла реконструкцию: там и подъездные пути заасфальтированы, и палатки есть, и медпункты. В сравнении с другими пунктами она может позволить себе большую вместимость. На наш взгляд, это самый удобный КПВВ, который можно открыть с Украиной», — сообщила она.
Такие причины, как смерть близких, уход за близким родственником, получение пенсии, воссоединение семьи, выезд на учебу, лечение, вынуждают граждан по обе стороны от линии соприкосновения пользоваться этим КПВВ, добавила Морозова.
В связи с этим два месяца назад Донецкой Народной республикой был инициирован вопрос открытия границы с Украиной, рассказала омбудсмен.