Москва продолжит поддерживать Венесуэлу в ее противодействии внешнему диктату и попыткам силовой смены власти в стране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости

«Я уже сбился со счета»: Лавров заявил, что Трамп обогнал Обаму по числу решений о санкциях против РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.

«Говоря об обстановке вокруг Венесуэлы, мы видим, что ваша страна входит в число тех государств, которые составляют оплот противодействия попыткам вернуть регион в 19 век, навязать ему опять доктрину Монро. Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима», — заявил Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.

Напомним, США ввели против Венесуэлы санкции, наиболее болезненными из которых стали заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд и запрет на совершение сделок с ними.