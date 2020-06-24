США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
«Говоря об обстановке вокруг Венесуэлы, мы видим, что ваша страна входит в число тех государств, которые составляют оплот противодействия попыткам вернуть регион в 19 век, навязать ему опять доктрину Монро. Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима», — заявил Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.
Напомним, США ввели против Венесуэлы санкции, наиболее болезненными из которых стали заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд и запрет на совершение сделок с ними.