Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова посетила зону ООС после рабочей поездки в Мариуполь, где у нее состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов. Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram-канале

Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела © Facebook, Офіс Президента України | Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк совещания стало «определение основных направлений предотвращения и противодействия преступности, прежде всего в условиях вооруженного конфликта и временной оккупации отдельных районов Донбасса».

«Борьба с такими криминальными элементами, которые наносят ущерб суверенитету Украины, посягая на ее территорию и основные права ее граждан, несомненно, является приоритетом каждого демократического государства. Поэтому мы должны безотлагательно обеспечить системную работу по расследованию преступлений этой категории и уголовное преследование всех без исключения лиц, виновных в их совершении», — сказала Венедиктова.

Вместе с правоохранителями генпрокурор посетила зону ООС, в частности место разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка-Петровское. В селе Бугас они почтили память командира 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрея Жука, известного под позывным «Маугли», который погиб в 2016 году.