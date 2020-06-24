Неолиберальная система, которая строилась Соединенными Штатами после 1945 года, а особенно активно после развала СССР, находится в системном кризисе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Статья Путина — это заявка России на роль идейного лидера нового мира — Ростислав Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

«Чем ближе к центру мировой системы, США, тем больше стран лихорадит, чем дальше, тем спокойнее. Россия в этом смысле повезло. Потому что в силу санкционной политики Запада она с 2014 года начала активно дистанцироваться и активно создавать свою автономную систему, которую можно замкнуть в рамках автаркии (экономический режим самообеспечения страны — Ред.) в противовес глобальному контролю США», — рассказал собеседник издания.

Поэтому у России больше возможностей пройти этот кризис не без потерь, но относительно спокойно, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.