Поскольку в эту систему были в большей или меньшей степени интегрированы все государства планеты, соответственно и удар испытали все государства планеты.
«Чем ближе к центру мировой системы, США, тем больше стран лихорадит, чем дальше, тем спокойнее. Россия в этом смысле повезло. Потому что в силу санкционной политики Запада она с 2014 года начала активно дистанцироваться и активно создавать свою автономную систему, которую можно замкнуть в рамках автаркии (экономический режим самообеспечения страны — Ред.) в противовес глобальному контролю США», — рассказал собеседник издания.
Поэтому у России больше возможностей пройти этот кризис не без потерь, но относительно спокойно, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.