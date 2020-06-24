Главный раввин Украины Моше Реувен Асман снова заявил о прослушке в главной синагоге Киева, в связи с чем публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее сообщение появилось на странице раввина в Facebook в среду, 24 июня

Жучки в синагоге: Главный раввин Украины обвинил НАБУ в слежке © пресс-служба НАБУ

«Как вам может быть известно из СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в городе Киеве, а также следило за моими прихожанами — членами еврейской общины. К сожалению, несмотря на то, что ситуация имела значительный публичный резонанс, в том числе в Израиле, Европе и США, мои официальные обращения в правоохранительные органы по этому поводу не повлекли за собой надлежащего ответа», — написал Асман.

Он также отметил, что, по его мнению, действия антикоррупционных органов в отношении членов еврейской общины были спланированы целенаправленно. Раввин попросил Зеленского взять ситуацию под свой контроль и восстановить справедливость.