Ранее Асман уже сообщал о том, что владеет данными о сотрудниках НАБУ, которые причастны к наружному наблюдению за синагогой. Тогда в НАБУ заявили, что названные раввином люди не имеют никакого отношения к слежке.
«Как вам может быть известно из СМИ, Национальное антикоррупционное бюро Украины противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в городе Киеве, а также следило за моими прихожанами — членами еврейской общины. К сожалению, несмотря на то, что ситуация имела значительный публичный резонанс, в том числе в Израиле, Европе и США, мои официальные обращения в правоохранительные органы по этому поводу не повлекли за собой надлежащего ответа», — написал Асман.
Он также отметил, что, по его мнению, действия антикоррупционных органов в отношении членов еврейской общины были спланированы целенаправленно. Раввин попросил Зеленского взять ситуацию под свой контроль и восстановить справедливость.