22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Правительство приветствует тот факт, что США и Россия встретились на новом раунде стратегических переговоров и провели конструктивный разговор. Это позитивный знак того, что обе стороны согласны на то, чтобы в скором времени продолжить эти переговоры», — сказал Бургер в Берлине в среду.
По его словам, правительство и глава МИД Германии активно побуждают Москву и Вашингтон к продлению договора, истекающего через 9 месяцев, 5 февраля 2021 года.
Россия неоднократно предлагала Штатам продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий.
В 2019 году США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности. В мае 2020 года американские власти заявили о выходе из Договора по открытому небу.