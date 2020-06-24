Берлин приветствует переговоры между РФ и США по контролю над вооружением, которые состоялись 22 июня в Вене, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Его слова приводит "Интерфакс" 24 июня

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Правительство приветствует тот факт, что США и Россия встретились на новом раунде стратегических переговоров и провели конструктивный разговор. Это позитивный знак того, что обе стороны согласны на то, чтобы в скором времени продолжить эти переговоры», — сказал Бургер в Берлине в среду.

Хочешь мира, готовься к войне: Россия и США обсудили будущее договора СНВ-3 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Россия неоднократно предлагала Штатам продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий.

В 2019 году США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности. В мае 2020 года американские власти заявили о выходе из Договора по открытому небу.