Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии признали почти все факты своих правонарушений, рассказал заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук. Его слова приводит РИА Новости 24 июня

«Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, никто из них пока с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался», — отметил Стук.

Такие сладкие враги народа. За что в Белоруссии арестовали всех руководителей сахарных заводов © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Следствие показало, что размер взяток достигал нескольких десятков тысяч долларов США. Это особо тяжкое преступление по законам Белоруссии.

Помимо руководителей сахарных заводов, в деле фигурирует также директор торгующей в России "Белорусской сахарной компании" и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории РФ, рассказал Стук.

По его данным, взятки передавались за поставку сахара в адрес определенных субъектов хозяйствования РФ, а также за поставку оборудования и комплектующих белорусским предприятиям.

Стук также сказал, что дело расследуется в обычном порядке и через некоторое время будет направлено в суд.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что директора заводов продавали по бросовым ценам сахар торговому дому в Москве, получая за это взятки.