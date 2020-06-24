«Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, никто из них пока с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался», — отметил Стук.
Это дело СМИ уже окрестили «сахарным». Коррупция оказалась столь масштабной, что все обвиняемые находятся под стражей.
Следствие показало, что размер взяток достигал нескольких десятков тысяч долларов США. Это особо тяжкое преступление по законам Белоруссии.
Помимо руководителей сахарных заводов, в деле фигурирует также директор торгующей в России "Белорусской сахарной компании" и дилер по распространению продукции белорусских сахарных заводов на территории РФ, рассказал Стук.
По его данным, взятки передавались за поставку сахара в адрес определенных субъектов хозяйствования РФ, а также за поставку оборудования и комплектующих белорусским предприятиям.
Стук также сказал, что дело расследуется в обычном порядке и через некоторое время будет направлено в суд.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что директора заводов продавали по бросовым ценам сахар торговому дому в Москве, получая за это взятки.